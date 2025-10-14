Sequestrata la “Immobile Academy” a Torre del Greco: opere abusive, illeciti nei rifiuti e un bosco trasformato in parcheggio

Non un annata fortunata per Ciro Immobile, attaccante del Bologna che si è infortunato gravemente alla sua prima presenza con la squadra di Italiano. Adesso per l'ex Lazio c'è un'altra grana.

Sequestro

E' stato oggi sequestrato sotto l'ordine della Procura di Torre Annunziata il complesso sportivo “Immobile Academy-centro sportivo Parlati”, inaugurato a Torre del Greco a marzo proprio dall’attaccante. Al momento l’ex Lazio non è tra gli indagati.

Gli indagati e le motivazioni

Per gli indagati (tra cui il padre e il fratello di Ciro) l'accusa è di aver in concorso realizzato delle opere “in assenza di titolo edilizio e paesaggistico in un’area soggetta a vincoli ambientali, di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi” e, “per alcune particelle catastali” di aver proceduto “ad un cambio di destinazione urbanistica da area bosco alto ad area parcheggio tramite sbancamento e riporto di terreno, con la realizzazione di uno strato di asfalto”.