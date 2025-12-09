Marino: "Commisso trovi un dirigente che faccia sentire la sua voce. Serve un direttore-psicologo"

L'ex dirigente di Udinese e Napoli Pierpaolo Marino, ha commentato a Radio Bruno la situazione della Fiorentina di mister Vanoli, ancora senza vittorie dopo 14 giornate di Serie A.

Le parole di Marino

“Io personalmente non mi sono mai ritrovato in una situazione del genere all'interno di una grande squadra, sono sempre stato assistito dalla buona sorte. Sia alla Roma che al Napoli. Ma conosco bene la lotta per non retrocedere, l'ho vissuta diversi anni ad Avellino".

Situazione difficile

"Affrontare una situazione del genere per una grande squadra è ancora più difficile, però non vorrei nemmeno drammatizzare. La Fiorentina con due vittorie ed un pareggio può arrivare a una situazione già diversa. Adesso deve esserci una svolta motivazionale. Serve però una mentalità che non appartiene ai gigliati, abituati a competere per altri piazzamenti: quella della salvezza”.

La figura che serva

“In queste situazioni il Direttore deve comportarsi da psicologo, sia dell'allenatore che della squadra. I giocatori hanno bisogno di sentire figure carismatiche vicine a loro, sennò si innescano dinamiche difficili da gestire. Commisso deve trovare una figura che faccia le sue veci”.