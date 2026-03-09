Polverosi: "La pazienza sorprendente di Firenze davanti a questo sfascio. Qualcuno avrebbe dovuto chiedere scusa"

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto un commento sul quotidiano sportivo dopo la deludente (eufemismo) prestazione fatta vedere dalla Fiorentina contro il Parma.

“La partita è stata un pianto”

“La partita è stata un pianto - ha scritto - una di quelle che possono durare tre, quattro ore ma sai già che non accadrà niente, non ci saranno gol e non ci sarà gioco. Il vuoto. E’ quanto riesce a esprimere la squadra di Vanoli in questa stagione ed è quanto basta ora al giovane Cuesta per avvicinarsi sempre più alla salvezza”.

“Qualcuno deve chiedere scusa”

E poi: “La consueta e ancora incomprensibile difficoltà della Fiorentina a giocare una partita vera si è fusa con la strategia dell’attesa del Parma…qualche professionista in campo avrebbe dovuto davvero alzare una mano e chiedere scusa ai ventimila spettatori, un po’ delusi e un po’ rammaricati per aver buttato via un’altra domenica”.

“Sorprende la pazienza di Firenze”

Infine: “In quest’ultimo periodo, quello che sorprende di più è proprio la pazienza di Firenze, probabilmente originata dalla paura di rotolare in Serie B. La gente non sa più cosa pensare e non sa più come reagire di fronte a questo sfascio”.