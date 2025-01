Zetti: "Comuzzo al Napoli? Subito, immediatamente e con tanti ringraziamenti a De Laurentiis, un'occasione da cogliere al volo"

Particolare davvero la presa di posizione del responsabile delle pagine sportive de La Nazione sulla sempre più probabile cessione di Pietro Comuzzo al Napoli da parte della Fiorentina.

“Comuzzo al Napoli? Subito, immediatamente, con tanto di ringraziamenti e pensierino a De Laurentiis - scrive Zetti sul quotidiano fiorentino - Trenta-trentacinque milioni non te li offrono tutti i giorni…Qui non si tratta di mancanza di idee o di programmazione, qui si tratta di cogliere al volo un'occasione İrripetibile”.

E ancora: “In un club che conta solo sugli introiti di Mediacom (25 milioni l'anno), che ricava poco dalle coppe e che non ha uno stadio di proprietà, l'unico modo possibile per competere è quello di vendere. Il discorso semmai è un altro. I milioni incassati devono essere reinvestiti bene. Perché gli affari sono affari e nel mondo degli affari non c'è posto per i sentimentalismi”.