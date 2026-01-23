Un altro forfait dietro l'angolo per Kean, che salta la rifinitura. Piccoli scalda i motori contro l'ex

Brutte notizie per la Fiorentina. Il centravanti Moise Kean sta avendo problemi con un prolungato fastidio alla caviglia. Già a Bologna ha dovuto dare forfait e questa settimana ha svolto esclusivamente sessioni di allenamento individuali per recuperare.

Kean salta la rifinitura: forfait a un passo

Ma dal Viola Park le notizie tutt'altro che confortanti vengono purtroppo confermate. Oggi Vanoli ha diretto la rifinitura verso la gara di domani contro il Cagliari e Moise Kean era assente. Il forfait è dunque a un passo, come suppone Fantacalcio.it, che afferma già una sicura titolarità di Roberto Piccoli.

Piccoli scalda i motori contro l'ex di turno

Effettivamente, con ogni probabilità e salvo sorprese, la Fiorentina si dovrà ancora affidare al suo numero 91 in attacco. Con la speranza che, contro il suo ex Cagliari, possa dare continuità al gol trovato al Dall'Ara.