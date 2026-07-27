Il NO che ha complicato la vita alla Fiorentina, ma le richieste del club viola non cambiano

Una situazione che resta aperta quella di Matias Moreno. Per il centrale argentino, la Fiorentina aveva già raggiunto un accordo con il Wrexham per la sua cessione a titolo definitivo per la cifra di 8,5 milioni di euro più una percentuale del 50% sulla futura rivendita.

Venezia

Il giocatore però ha detto no a questo trasferimento, complicando la vita al club viola che ora deve trovargli un'altra sistemazione. Moreno ha estimatori sia in Italia che all'estero, a cominciare dal Venezia che si è mosso per capire i margini dell'operazione.

Altri club e condizioni economiche

Ma ci sono anche Monza, Getafe ed Espanyol, pronti a inserirsi in qualsiasi momento. Solo che le condizioni di base per la trattativa non cambiano per la Fiorentina che vuole capitalizzare al massimo la sua cessione.