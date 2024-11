Arrivate le designazioni ufficiali degli arbitri per l'undicesima giornata di Serie A. La Fiorentina sarà di scena all'Olimpico di Torino per sfidare i granata di Vanoli e l'arbitro della gara sarà il signor Federico La Penna di Roma.

Bilancio in pari per la Fiorentina con lui al fischietto: 5 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, anche se lo score delle ultime 3 partite è negativissimo: 3 sconfitte su 3 contro Napoli 3-0 (semifinale di Supercoppa Italiana), Juventus 1-0 (Serie A) e Atalanta 4-1 (semifinale di ritorno di Coppa Italia), tutte nella scorsa stagione.

Nella scorsa stagione, però, in campionato con lui arbitro anche proprio contro il Torino al Franchi e contro il Napoli al Maradona. Ben 5 le partite totali con la Fiorentina nella stagione 2023-24. Non bene lo score per il Torino con lui arbitro: 2 vittorie, 1 pareggio e ben 5 sconfitte. Questa la designazione completa:

TORINO – FIORENTINA h.15.00

LA PENNA

CAPALDO – POLITI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GHERSINI