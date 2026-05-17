Il Verona blocca un'Inter in vacanza a San Siro dopo la passerella Scudetto. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Ultima in casa per l'Inter che ha pareggiato per 1-1 in casa contro il Verona di Sammarco, dopo la passerella Scudetto: gara sbloccata a inizio ripresa da un autogol di Edmundsson, su un colpo di testa di Bonny. Al 90' il pareggio a sorpresa dei gialloblù con Bowie, che di sinistro ha superato Di Gennaro, il terzo portiere dei nerazzurri. Gara insignificante ai fini della classifica, viste le posizioni già stabilite per i due club.
La classifica
La nuova CLASSIFICA di Serie A: Inter 86, Napoli 73, Milan 70, Roma 70, Como 68, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 52, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa 41, Fiorentina 41, Cagliari 37, Lecce 32, Cremonese 31, Verona 21, Pisa 18.
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