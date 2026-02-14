Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: Kean, guarda come fa Douvikas Redazione / 14 February 2026, 12:01 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Su La Gazzetta dello Sport spazio viola a pagina 40: “Il PESO dei centravanti” e in occhiello: “Douvikas guida il sogno del Como. Kean speranza della Fiorentina”, in taglio basso: “Parisi pronto per due ruoli. Out Rugani e Gudmundsson”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate Kean e la gerarchia ribaltata con Morata ma non con Douvikas: nessuno più sprecone dell'attaccante viola in Serie A De Gea, quanti clean sheet da recuperare su Butez: una contrapposizione ideologica tra club evidenziata dai portieri 💬 Commenti Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta