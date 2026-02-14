​​

header logo

La Gazzetta dello Sport: Kean, guarda come fa Douvikas

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport spazio viola a pagina 40: “Il PESO dei centravanti” e in occhiello: “Douvikas guida il sogno del Como. Kean speranza della Fiorentina”, in taglio basso: “Parisi pronto per due ruoli. Out Rugani e Gudmundsson”.

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti