Il giornalista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni ha espresso la sua opinione sul mercato della squadra viola e sui giorni rimanenti per le operazioni.

Le parole di Bucchioni

“I tempi sono stretti, possono essere situazioni inattese. 13 giorni sono pochi. Per come era partita la Fiorentina confermando tutti e inserendo Fazzini, Viti e Dzeko, mi sarei aspettato un continuum di queste idee molto chiare. E' questa la differenza rispetto agli altri anni. Pioli ha idee chiare e ha detto cosa voleva. Poi sono arrivate le difficoltà, con gli esuberi che non sono usciti ancora tutti. Questa è una palla al piede non da poco. Su questo i dirigenti non sono stati bravissimi, ma alla fine andranno via”.

E sui prossimi innesti

“Per crescere non basta il livello che hai preso. Ora servono 2-3 giocatori di livello superiore, sennò non cresce. Servono certezze. Serve un difensore in mezzo che chiede Pioli, un centrocampista di riferimento, il vice Kean. Li prenderanno, sicuramente, ma ad oggi non ci sono. I conti vanno guardati, certo. Ma servono idee, magari anche in prestito. Le occasioni di fine mercato possono essere importanti. Il Chelsea ha 60 giocatori in rosa. Non si può buttare via questa occasione. Certe big sono in confusione, basta vedere Juventus, Atalanta, Lazio…".