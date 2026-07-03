Zazzaroni: "Paratici è il ds più forte in giro, ho grande fiducia. Che ricordi con Baggio, non sarebbe mai andato via"

Sulla situazione in casa Fiorentina e sui ricordi viola, il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto all'evento “Solo per la Maglia”: “Abbiamo vissuto direttamente questa squadra per tanti anni, anche grazie a testimoni incredibili come Polverosi e Rialti. La scuola toscana è stata molto importante, in primis con Mario Sconcerti che per me è stato un fratello”.

“Fiorentina-Bologna, tanti ricordi. Poi Italiano…”

Ricordi del Derby dell'Appennino? “Ricordo il peggiore per il Bologna, purtroppo è quello di Dall'Olio. Rimase un derby indimenticabile, un dramma. Non è un'attribuzione di responsabilità, semplicemente una risposta alla domanda. Poi ce ne sono stati tanti… recentemente il Bologna ha anche vinto a Firenze, bene. Poi c'è Italiano che fa da tratto d'unione per il legame tra queste due piazze”.

“Baggio è un legame, lui non sarebbe mai andato via da Firenze”

Cos'è per te la Fiorentina? “Baggio. Sono legato sentimentalmente a Roberto. L'ho conosciuto quando era a Firenze e siamo ancora amici. Lui ha questo fortissimo legame con la città che avverte ancora oggi. Ricordo la sofferenza che provò quando lo mandarono via i Pontello, lui non sarebbe mai andato via. Mi diceva sempre ‘Sotto Firenze non vado’. Parlava così”.

“Ho grande fiducia in Paratici, è il più forte. Vedremo le risorse”

Che Fiorentina aspettarsi ora? “Io ho grande fiducia in Paratici, è il più forte direttore sportivo. Chiaramente servono soldi, ma questo è il primo anno in cui parte dall'inizio con la Fiorentina. Vedremo che risorse avrà a disposizione. Mi aspettavo qualcosa di più l'anno scorso, c'erano dei valori alti… In realtà è stata una stagione drammatica, poi rimediata. Firenze è molto critica e immagino che sia stato un anno indimenticabile in negativo”.

“Transizione? Si può fare un ottimo campionato se…”

Anno di transizione? “C'è una transizione per tutti tranne che per il Como, quindi… Se la Fiorentina riesce a stabilizzare la squadra e a prendere due-tre pezzi di livello, può fare un ottimo campionato”.