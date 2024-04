Quella voglia di Fiorentina che ancora c'è (eccome). Le tante richieste che non possono essere accontentate

C'è ancora tanta voglia di Fiorentina nei tifosi viola, eccome, e c'è un dato che lo dimostra chiaramente.

Settore ospiti esaurito

Per la trasferta di Conference League contro il Viktoria Plzen partiranno in 730 dall'Italia per seguire la squadra, con il settore ospiti della Doosan Arena, settore piccolo per carità, che sarà esaurito.

Richieste almeno doppie rispetto ai biglietti ricevuti

Ma le richieste di biglietti erano almeno doppie e non è stato possibile accontentare tutti quelli che avevano fatto desiderio di poter andare in trasferta in Repubblica Ceca.

Lo stadio giovedì prossimo sarà tutto esaurito con 12 mila spettatori presenti. Ma siamo sicuri che i sostenitori viola si sentiranno benissimo.