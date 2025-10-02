Ndour: "Stasera meglio l'assist perché ha sbloccato una serata complicata. A Firenze siamo tanti italiani e questo può aiutare"

Protagonista con la rete del 2-0, Cher Ndour a Sky ha commentato la vittoria alla prima del girone in Conference sul Sigma Olomuc:

"Meglio l’assist stasera perché ci ha permesso di sbloccare il risultato in una partita difficile. Questa vittoria è importantissima perché dopo un inizio di campionato difficile, non sono arrivati risultati, ma anche questo è il calcio. Ci siamo allenati sempre bene e questa vittoria un po’ dimostra che dopo un periodo non facile ci può dare morale.

Spazio agli italiani? Negli ultimi anni le cose stanno cambiando, basta guardare l’ultima giornata in cui hanno segnato Pio e Camarda. Qua alla Fiorentina siamo tanti, siamo un gruppo molto giovane, quasi tutto italiano e questo può dare una mano nei momenti difficili tipo questo.

Pioli maestro per me? Mi consiglia sempre sulle mie imperfezioni, se andare più al tiro come è successo oggi, per cui lo aspetto sempre con grande attenzione".