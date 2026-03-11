Al termine della partita fra Fiorentina e Juventus, valida per la semifinale d'andata della Coppa Italia femminile e persa dalle viola 0-2, il tecnico gigliato Piñones Arce ha commentato la prestazione delle sue ragazze.

La partita

“Ci siamo preparati bene - ha detto l'allenatore viola - nel primo tempo abbiamo dato più importanza all'organizzazzione e all'ordine piuttosto che provare un pressing alto. E' sempre facile dire dopo che l'approccio è stato sbagliato, io invece sono molto contento e le ragazze sono state molto brave a seguire il piano di gioco nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco invece abbiamo cercato di fare qualcosa in più per recuperare lo svantaggio. Se devo dire cosa è mancato oggi forse un po' di coraggio”.

Il progetto viola

L'allenatore della Fiorentina ha continuato parlando della gara di ritorno e del resto del progetto viola al femminile: “Dobbiamo crederci al ritorno., il 2-0 non è niente e andiamo lì per ribaltare il risultato. Prima però c'è il campionato con partite difficili come quella contro la Roma. La distanza con le prime? Io credo molto in quello che stiamo facendo e nei progetti a lungo termine. Penso che quest'anno si sia visto un calcio differente, molto offensivo e bello da vedere. Arriveranno anche i risultati, ma ci vuole tempo. Ho fiducia in quello che stiamo facendo, nelle ragazze e nella società”.