Kayode sempre più protagonista al Brentford: l'ex Fiorentina premiato come giocatore del mese - VIDEO

Procede a gonfie vele l'avventura di Michael Kayode con la maglia del Brentford. L'ex esterno della Fiorentina, cresciuto nel settore giovanile viola, ha impressionato positivamente nelle prime giornate di Premier League, conquistando l'approvazione dei suoi tifosi.ù

Giocatore del mese

Non a caso, per Kayode è arrivato un importante riconoscimento. L'ex viola è stato infatti premiato come giocatore del mese del club, ricevendo il trofeo a bordo campo durante una sessione dall'allenamento. “So già dove metterlo in casa - ha detto scherzosamente Kayode - sono già pronto a vincere il prossimo!".