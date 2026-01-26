Lo Jagiellonia tira un sospiro di sollievo, la Fiorentina meno: ridotta la squalifica in Conference al bomber dei polacchi

Dalla UEFA è arrivata la grazia parziale per Afimico Pululu, attaccante classe 1999 dello Jagiellonia che in Conference League, contro l'AZ Alkmaar, aveva rimediato un cartellino rosso e una squalifica di due turni che gli avrebbero fatto saltare entrambe le gare contro la Fiorentina.

Pena dimezzata

Oggi la Commissione Disciplinare, Etica e di Controllo UEFA,ha deciso di ridurre a una sola giornata la squalifica per il giocatore angolano-congolese, che sarà così a disposizione per il match di ritorno degli spareggi contro la Fiorentina in programma al Franchi il 26 febbraio.

La sua stagione

Ad oggi l'attaccante di punta dello Jagiellonia ha messo a segno 13 gol in 29 presenze stagionali con il club giallorosso in tutte le competizioni (uno solo nella fase campionato di Conference).