Bucciantini: "Al momento in attacco fa tutto Nico Gonzalez. In area di rigore manca roba alla Fiorentina. Le due punte..."

L'opinionista di Sky Sport e tifoso viola Marco Bucciantini, ha parlato a Radio Bruno dell'attuale situazione in casa Fiorentina dopo il match contro la Juventus. Queste le sue parole: "Sono state le squadre che dietro sono compatte a mettere in difficoltà la squadra viola fino ad adesso. Guarda Lazio, Empoli, Juventus… Le due punte non hanno avuto palle giocabili, infatti a un certo punto pensavo Italiano mettesse Nico Gonzalez prima punta.

I centrocampisti viola dovevano osare di più e cercare il tiro, Arthur così come Barak. Ora come ora fa tutto Nico, che quando si accentrava si faceva pericoloso. In area però alla Fiorentina manca roba. Nzola si deve levare la paura di dosso".