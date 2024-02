Giordano: "Neanche una squadra di C va a Firenze e subisce così tanto come la Lazio"

Al di là di quello che è stato il risultato finale, Fiorentina-Lazio è stata una gara a senso unico, dall'inizio alla fine, con il netto predominio dei viola.

“La partita non c'è stata”

Lo ammette anche l'ex bandiera biancoceleste Bruno Giordano: “La partita con la Fiorentina non c’è stata - ha detto l'ex attaccante a Radio Sei - mi è piaciuto Sarri per la sua franchezza dopo la sconfitta, meno quando ha fatto riferimento alle sue indicazioni di mercato che non sono state raccolte”.

“Neanche una squadra di C subisce così tanto”

E poi: “Neanche una squadra di Serie C va a Firenze e subisce così tanto”.