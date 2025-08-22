Nelle pagine de La Nazione, il giornalista fiorentino Stefano Cecchi, ha analizzato la partita della Fiorentina contro gli ucraini del Polissya.

Una vittoria in scioltezza

“Abituati a faticare e non poco nei precedenti preliminari di coppa, lo 0-3 di ieri sera arriva quasi inaspettato e festevole- scrive in apertura di articolo Cecchi - La Fiorentina lo ha meritato al termine di una gara nella quale i valori in campo hanno marcato la differenza. Solo l'espulsione dolorosa di Kean ha complicato un po' le cose, costringendo nel secondo tempo a una gara para-trapattoniana con meno ripartenze affidate a un concreto Gud e un baricentro più basso”.

L'arrivo di Pioli e una nuova maturità

Cecchi prosegue mostrando i risvolti positivi dell'arrivo di un allenatore esperto come Stefano Pioli: "Complessivamente la Fiorentina ha mostrato quello che si ipotizzava al momento dell'arrivo di Pioli. Ovvero una squadra con meno effervescenza rispetto a un passato non lontano, ma anche meno sbadata, più consapevole dei propri mezzi e dunque più matura. Per carità, 90 minuti sono un tempo troppo breve per azzardare qualunque giudizio, già domenica a Cagliari si potrà spingerci più in là nel commento. Ma per il momento il passo d'inizio non è certo da disprezzare".