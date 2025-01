Un'altra panchina all'orizzonte per Gudmundsson? Palladino riparte dalle certezze ma l'islandese ancora non lo è

La panchina, ma soprattutto il mancato ingresso, contro il Napoli aveva sorpreso quasi tutti ma non è detto che a Monza sia l'ora del ritorno da titolare per Albert Gudmundsson, la cui stagione rischia davvero di prendere la piega sbagliata. Secondo La Nazione infatti, l'islandese era sì tornato ad allenarsi con i compagni dopo il problemino alla caviglia ma non è certo di scendere in campo dall'inizio. Palladino dovrebbe ripartire dalle sue certezze, ovvero il 4-2-3-1 con i ritorni di Cataldi e Colpani ma Gud potrebbe essere solo subentrante.