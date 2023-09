Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, le cinque mosse

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Le cinque mosse”. Sottotitolo: “Si cambia: Christensen, Mina, Maxime, Ikoné e Beltran”. E ancora: “Scopriamo l’agenda del tecnico con le priorità e le alternative che sta studiando. Alla ripresa sette partite in ventuno giorni: determinante il turnover”.

All'interno, a pagina 14, c'è: “Aggiorna la viola in 5 click”. Ovvero: “Alla ripresa tra Serie A ed Europa per la Fiorentina sette partite in 21 giorni. Italiano è alle prese con scelte tattiche e individuali”.

A pagina 15 c'è: “Milenkovic sarà il primo a tornare Gonzalez mette nel mirino la Dea”. Sommario: “Gli argentini arriveranno solo giovedì, ma Nico sarà in campo dal 1’”. In taglio basso in breve: “Giovedì incontro per l’agibilità: attesa a ottobre”.