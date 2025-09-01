Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato Tariq Lamptey, nuovo terzino destro viola che è stato ufficializzato questa mattina.

Le parole di Lamptey

“Sono entusiasta di cominciare, di incontrare i miei nuovi compagni di squadra. Non vedo l'ora di giocare allo stadio per incontrare i nostri tifosi allo stadio e per dare una mano alla squadra nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Dopo aver parlato con il direttore sportivo e con l'allenatore il progetto è chiaro, partendo da gruppo della passata stagione”

Gli obiettivi

"Io voglio portare le miei qualità per aiutare la squadra. Voglio far sapere a tutti quanto sono contento di poter giocare qua. Voglio rendere felici i tifosi e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi della stagione. Forza Viola!".