"Lautaro insegna che a Beltran va dato tempo, Nzola è il vero fallimento. La Fiorentina non ha entusiasmato ultimamente, domenica..."

Il giornalista di tennis e tifoso della Fiorentina Ubaldo Scanagatta è intervenuto a Radio Bruno Toscana, cominciando dagli attaccanti viola: “A Beltran va dato tempo. Lautaro Martinez, cinque anni fa, non era il giocatore che adesso ha l'Inter. Quindi è normale che serva del tempo. Il vero fallimento è stato Nzola, per la Fiorentina”.

“Non sono ottimista per domenica”

Sulla gara contro l'Inter: “In vista di domenica non sono ottimista. La Viola non ha certo entusiasmato nelle sue ultime uscite, anzi, spesso ha avuto anche qualche colpo di fortuna. Manca anche una grande risorsa, Gonzalez, che non credo possa giocare più di un tempo”.