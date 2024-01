L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “A sentire qualche opinione mi sembra che i tifosi non facciano altro che lamentarsi, ma mi ricordate dov'è la Fiorentina in classifica? Anche quando le cose vanno bene dobbiamo pensare negativo, siamo sempre disfattisti. Arthur? Lo farei giocare anche con quaranta di febbre, ma se a fine stagione lo perderemo andrà sostituito. Maxime Lopez ha dimostrato di non avere le stesse qualità”.

“Italiano deve esprimersi sul mercato"

Poi Graziani ha parlato degli attaccanti: “La società deve chiedersi se miglioreranno nella seconda parte di stagione. Se ci credono bene puntare su Beltran e Nzola, altrimenti si deve prendere qualcun altro. Aggiungo che in questo senso dovrebbe esprimersi anche Italiano, perché la sua parola conta. Insigne e Bernardeschi? Non so se hanno voglia di tornare nel calcio che conta, certo che in tal caso tra averli e non averli ci sarebbe una bella differenza".

“La società è ambiziosa”

Infine: “Parlando con i membri della società ho percepito grande ambizione, il Viola Park non è stato costruito per farci le feste e i matrimoni. Lì dentro si vogliono far crescere i giovani, ed è talmente bello che - come ho detto a Barone - una squadra che si allena lì dentro dovrebbe giocare sempre in Champions League”.