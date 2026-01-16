Sohm scaricato dopo appena qualche mese? C'è mercato per l'ex Parma: la situazione
La Fiorentina vuole rifarsi il volto a centrocampo e dopo l'arrivo di Brescianini in casa viola i dirigenti stanno lavorando per altre entrate in mezzo al campo.
In uscita
Ma chi lascia? In parallelo la società viola deve sfoltire una rosa troppo ricca e, oltre ai nomi di Richardson e Kouamé, ormai da tempo alla porta, la Fiorentina potrebbe decidere di salutare anche Sohm, arrivato dal Parma solo quest'estate.
C'è mercato
Su di lui c'è mercato. Si è mossa la Cremonese, ma l'interesse per lui arriva anche da alcuni club turchi e dall'Al-Sadd di Roberto Mancini. La Fiorentina deve però difendere, almeno economicamente, un investimento da circa 16 milioni di euro fatto solo qualche mese fa. Lo scrive La Nazione.
💬 Commenti (5)