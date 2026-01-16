​​

header logo

Sohm scaricato dopo appena qualche mese? C'è mercato per l'ex Parma: la situazione

Redazione /

La Fiorentina vuole rifarsi il volto a centrocampo e dopo l'arrivo di Brescianini in casa viola i dirigenti stanno lavorando per altre entrate in mezzo al campo. 

In uscita

Ma chi lascia? In parallelo la società viola deve sfoltire una rosa troppo ricca e, oltre ai nomi di Richardson e Kouamé, ormai da tempo alla porta, la Fiorentina potrebbe decidere di salutare anche Sohm, arrivato dal Parma solo quest'estate. 

C'è mercato

Su di lui c'è mercato. Si è mossa la Cremonese, ma l'interesse per lui arriva anche da alcuni club turchi e dall'Al-Sadd di Roberto Mancini. La Fiorentina deve però difendere, almeno economicamente, un investimento da circa 16 milioni di euro fatto solo qualche mese fa. Lo scrive La Nazione. 

 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (5)