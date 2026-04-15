"Fabbri e una frittata tanto imbarazzante quanto la spiegazione che ha dato. Avete mai visto un arbitro litigare col VAR?"

Non è bastato neanche l'ultimo episodio di Open Var a dissipare i dubbi su quella che è, a tutti gli effetti, un'ottima gestione della dinamica relativa al contatto in area della Fiorentina tra Mandragora e Noslin. In casa Lazio, infatti, non tutti sono convinti dalla decisione presa da Fabbri.

Su Rocchi

In particolar modo il giornalista de La Gazzetta dello Sport Alberto Dalla Palma ha criticato duramente l'operato della classe arbitrale, facendo riferimento anche alla partita del Franchi. Nel suo collegamento a Radio Laziale spiega: “Non mi arrabbio neanche per quello che è successo, anche perché è viziato per l’ennesima volta dall’arbitraggio. È da tanto che non invito Rocchi a liberarci della sua presenza dal calcio italiano. C’è il ribaltone in FIGC, c’è il caos totale, ci pensasse lui a risolvere questo altro problema e a sparire perché in questo weekend son successe troppe cose sbagliate”.

Su Fabbri

Poi, proprio sull'arbitro di Fiorentina-Lazio: "Poco prima del rigore mi stavo chiedendo come Fabbri, dopo tutti i disastri commessi quest’anno, potesse essere così attento, così preciso, e poi è arrivata la frittatona, imbarazzante tanto quanto la spiegazione che ha dato. Il VAR prova a richiamarlo, e lui si mette a litigare. Voi avete mai visto un arbitro litigare al VAR? Tra l’altro si dimentica anche di levare il giallo per simulazione a Noslin”