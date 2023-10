Sospiro di sollievo per Pioli e il Milan: il bollettino medico di Jovic

Il Milan di Stefano Pioli, dopo la sconfitta contro il PSG in Champions League, deve fare i conti anche con i problemi fisici rimediati da Luka Jovic. L'ex Fiorentina si è infortunato durante il riscaldamento di ieri sera: pronto a subentrare a gara in corso, ha dovuto alzare bandiera bianca.

Per fortuna di Pioli, il giocatore non ha rimediato particolari problemi fisici se non un affaticamento. A comunicarlo è stato lo stesso Milan che ha diramato un bollettino medico ufficiale sui propri canali. Nonostante non ci sia alcuna lesione, però, l'attaccante resta in forte dubbio per il match contro il Napoli.

"I controlli strumentali a cui è stato sottoposto Jovic non hanno evidenziato lesioni muscolari all'adduttore ma solo un affaticamento".