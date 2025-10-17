L'esito degli esami di Pulisic: contro la Fiorentina Allegri dovrà rinunciare al suo top player (e non solo)

Cristian Pulisic non ci sarà contro la Fiorentina. A seguito dell'infortunio patito con la Nazionale, l'attuale capocannoniere della Serie A si è sottoposto quest'oggi alla risonanza magnetica che - come riporta TMW - ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.

Non solo Pulisic

Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni, così come Adrien Rabiot. Allegri perde dunque due calciatori molto importanti che, addirittura, potrebbero tornare disponibili dopo la prossima sosta a novembre. Due defezioni non di poco conto in vista della sfida di domenica sera con la Fiorentina.