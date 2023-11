Antonelli: "Ho visto Jovic giocare a Firenze e ha dei colpi da fenomeno, può non far rimpiangere l'assenza di Giroud"

Luca Antonelli, ex terzino del Milan e attuale vice allenatore della Fiorentina Primavera guidata da Daniele Galloppa, ha espresso la sua opinione sull'ex viola Luka Jovic ,attuale centravanti rossonero, che potrebbe giocare titolare nella gara contro i gigliati: “Il ragazzo ha giocato anche nel Real Madrid quindi deve essere per forza un grandissimo campione. L’ho visto per poco tempo a Firenze perché sono nella Fiorentina Primavera ma ha dei colpi davvero da fenomeno”.

E aggiunge: "Oggi però non sta facendo bene, e mi auguro che dal momento che Giroud è squalificato, possa tirare fuori il meglio e non far rimpiangere l’assenza del centravanti francese”.