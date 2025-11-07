Vanoli si porta a Firenze alcuni componenti dall'esperienza a Torino. E gli ex collaboratori di Farioli sono ben due: ecco lo staff

Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Per lui un contratto fino a giugno 2026 con opzione di rinnovo per un'altra stagione. E con il tecnico, arriva anche il nuovo staff che lavorerà all'interno del Viola Park, come raccolto da Fiorentinanews.com.

Ecco lo staff di Paolo Vanoli alla Fiorentina

Vanoli si porta dietro due figure che hanno lavorato a lungo con lui (fin dai tempi dello Spartak Mosca) e che hanno condiviso l'esperienza a Torino dell'annata passata. I due sono Giampiero Ascenzi, responsabile dei preparatori atletici, e Marzo Zuccher, preparatore dei portieri. Continueranno, dunque, a lavorare con l'allenatore.

Ci sono anche due ex collaboratori di Farioli

Oltre a loro due, ci sono anche nuove figure all'interno dello staff tecnico di Vanoli. Da segnalare la presenza anche di Daniele Cavalletto e di Felipe Sanchez, che erano vice-allenatori facenti parte per anni dello staff di Francesco Farioli; i due hanno interrotto la collaborazione con l'allenatore toscano dopo l'esperienza all'Ajax, da quando lui è andato al Porto. Sanchez, peraltro, era molto vicino alla Real Sociedad, dove avrebbe lavorato assieme al tecnico Sergio Francisco. Adesso entrambi lavoreranno assieme a Vanoli alla Fiorentina. Presente nello staff anche il match analyst Simone Formica, formatosi alla Roma e che ha avuto una recente esperienza all'HNK Rijeka (fino al 2024).