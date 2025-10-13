Peluso: "Con Palladino vogliamo tornare presto in panchina. Stare fermi è dura, ma stiamo studiando"

A Sportitalia ha parlato Federico Peluso, membro dello staff di Raffaele Palladino, alla Fiorentina vice allenatore viola. Tra le sue parole anche il possibile ritorno in panchina dell'ex allenatore viola.

Le parole di Peluso

“Per chi ama questo mestiere rimanere fermi è sempre duro. Siamo vogliosi di ripartire, ha tanta voglia: parlo adesso a nome suo (di Palladino ndr), lo sento quotidianamente".

Possibile ritorno in panchina?

"Stiamo studiando, sta studiando, stiamo crescendo e approfittiamo di questo tempo per continuare a crescere. Vediamo tante partite. Impariamo la nuova lingua che è importantissima per relazionarsi con le proprietà straniere e con i giocatori stessi. Speranzosi di tornare presto in pista”.