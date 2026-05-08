VIDEO - La serata no dell'ex viola Milenkovic: suo il fallo da rigore per la rimonta dell'Aston Villa

Serataccia europea per un ex Fiorentina. Mentre in Conference -dove la squadra viola è uscita ai quarti di finale- Crystal Palace e Rayo Vallecano hanno raggiunto la finale, in Europa League il duello è tra un'inglese e una tedesca: sarà Aston Villa-Friburgo.

Nottingham Forest eliminato

Poteva essere il Nottingham Forest, invece no: la superiorità della squadra di Emery, alla lunga, si è vista. Dopo la vittoria dei biancorossi all'andata (1-0), il passivo del ritorno è molto pesante, un 4-0 che lascia poco spazio a interpretazioni. In particolare, l'ex viola Milenkovic è l'autore del fallo da rigore che regala a John McGinn il penalty per la seconda rete.

C'è lo zampino di un ex viola

Questo il video del fallo di Milenkovic, da Sky Sport: