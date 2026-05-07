Il Crystal Palace arriva fino in fondo in Conference, insieme al Rayo. Milenkovic sbatte sull'Aston Villa, che ribalta tutto in Europa League

Serata di Conference ed Europa League, i due tornei del giovedì che hanno emesso i verdetti per quanto riguarda le rispettive finali. Nell'ex coppa della Fiorentina, la finale di Lipsia sarà tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Gli inglesi hanno battuto lo Shakhtar anche nel match di ritorno per 2-1 mentre gli spagnoli hanno espugnato Strasburgo per 1-0, stesso risultato dell'andata.

In Europa League invece, ribaltone per l'Aston Villa contro il Nottingham Forest di Milenkovic: è finita addirittura 4-0 per la squadra dello specialista Emery. Ribaltamento anche per il Friburgo che ha superato per 3-1 il Braga, vincente per 2-1 all'andata.