Dopo aver eliminato la Fiorentina, il Crystal Palace ipoteca la finale di Conference. Vince anche il Rayo

Serata di Conference League, stavolta senza la Fiorentina. Quelle di oggi sono le prime semifinali da quattro anni a questa parte senza la squadra viola. E ora alla finale di Lipsia mancano solo 90 minuti.

Dopo la Fiorentina, il Palace si prepara ad eliminare anche lo Shakhtar

Il Crystal Palace è praticamente certo di un posto in finale. Dopo aver eliminato la Fiorentina di Vanoli, gli inglesi vincono anche in quel di Cracovia contro lo Shakhtar Donetsk: al gol al primo minuto di Sarr ha risposto Oceret'ko, poi Kamada e Strand Larsen fissano il risultato sull'1-3. Le Eagles partono da una posizione privilegiata in vista del ritorno.

Sorride il Rayo Vallecano

Sorride anche il Rayo Vallecano, in uno stadio caldissimo che accoglie con grande gioia il successo contro lo Strasburgo (1-0). Gli spagnoli giocano un grande secondo tempo e trovano meritatamente il vantaggio con il colpo di testa di Alemao su corner di Izi. Tutto ancora aperto in vista del ritorno in Francia.