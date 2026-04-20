Vanessa Leonardi: "Contro il Crystal Palace la gara dei rimpianti, con i migliori sarebbe stata un'altra Conference League per la Fiorentina"

L'inviata di Sky Sport che segue la Fiorentina Vanessa Leonardi ha parlato a Radio Bruno della sfida di questa sera tra viola e Lecce ma non solo.

Le parole di Leonardi

“Contro il Crystal Palace è stata la partita dei rimpianti, perché se la Fiorentina avesse avuto tutti i suoi top al massimo della forma staremo parlando di un'altra Conference League. Una volta che ha capito le sue possibilità, la Fiorentina ha giocato meglio”.

Su Piccoli

“Il Lecce sarà agguerrito, ma la Fiorentina può fare la partita. Piccoli? Ogni volta che glielo chiedo mi dice che i 27 milioni spesi dalla Fiorentina per lui non incidono sulle prestazioni, ma secondo me lui il peso lo sente eccome di quella cifra”.