Intanto l'ex viola Milenkovic sogna la finale di Europa League: la situazione dopo l'andata

Si sono giocate le semifinali europee. Oltre alla Conference League, che la Fiorentina -stavolta- ha dovuto abbandonare anticipatamente, è andata in scena anche l'andata di Europa League.

Milenkovic e compagni sognano

Momento di fondamentale importanza per l'ex viola Nikola Milenkovic, in una partita storica. Il suo Nottingham Forest è impegnato in un incredibile derby inglese con l'Aston Villa. A City Ground è finita 1-0 per i biancorossi, grazie al rigore di Chris Wood.

Il quadro dell'Europa League

Nell'altra semifinale, invece, il Braga ha ottenuto un preziosissimo successo interno nei minuti di recupero: quanto basta per battere il Friburgo (2-1). Entrambi i match restano apertissimi verso il ritorno.