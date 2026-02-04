Viola flop in Serie A, tra le favorite in Conference: ecco le curiosità statistiche

La situazione della Fiorentina è paradossale, perché in Serie A affonda nella zona retrocessione, mentre in Conference è tra le favorite, quotata nella top 3 delle scommesse sportive insieme a Crystal Palace e al favorito assoluto: lo Strasburgo. Scopriamo tutti i dettagli nella nostra analisi statistica.

Viola nella top 3 delle favorite in Conference League 2025/2026

Nel palinsesto Antepost della Conference League, il Crystal Palace resta il club favorito con la quota fissata a 4, mentre lo Strasburgo insegue nelle statistiche a quota 6, perché è piazzato al primo posto con 5 vittorie e 1 pareggio. Per gli inglesi c'è stata più di una difficoltà, infatti, hanno chiuso il girone con 1 punto in più della Viola e due sconfitte su sei match.

La Fiorentina ha agguantato i playoff con tre vittorie e tre sconfitte, come già accennato, è la terza favorita a quota 8 per la vittoria del torneo, che presenta una classifica equilibrata, con un gap di soli 7 punti dalla prima alla posizione numero 17.

Nel match del 19 febbraio contro la Jagiellonia Bialystok, la Viola parte favorita in trasferta con il 2 quotato a 1.95, contro la vittoria in casa dei polacchi quotata a 3.5.

Flop Viola in Serie A: statistiche delle prime 23 giornate

Sono 7 i punti guadagnati dalla Fiorentina negli ultimi 5 match, un bottino magro, soprattutto alla luce delle sconfitte contro Cagliari e Napoli. Soltanto 3 le vittorie totali nelle prime 23 giornate, per questo non parte mai favorita nelle quote serie a, anche se dobbiamo evidenziare che 14 match su 23 sono terminati con il simbolo over 2.5.

Questo significa che i match della Fiorentina tendono statisticamente a terminare con almeno 3 gol totali, 18 sono le gare a trazione over 1.5: ossia, più di due gol.

Lo score in casa e in trasferta si differenzia di poco, due vittorie su tre sono state realizzate al Franchi, ma le statistiche devono migliorare se il club vuole agguantare la 17esima posizione e uscire dalla zona retrocessione.

Tra i migliori bomber della Viola quest'anno c'è Mandragora con 6 gol, segue Kean a quota 5 reti e Gudmundsson con 4 gol e 3 assist. Questi tre bomber hanno segnato 15 delle 25 reti totali dei Gigliati, realizzate nei primi 23 match

I prossimi match della Fiorentina

Calendario intenso per la Viola, alla luce dell'obiettivo stagionale di Serie A ridimensionato notevolmente, ma anche per tenersi in corsa in Conference e onorare il progetto primordiale di almeno un titolo quest'anno.

Il 7 febbraio il Torino in casa, poi il Como in trasferta per un San Valentino bollente. Il 19 c'è il match contro la Jagiellonia, mentre il 23 tutti pronti per il derby contro Pisa al Franchi. Tre giorni dopo c'è il ritorno del playoff di Conference, sempre a Firenze.

Marzo si apre contro Udinese, Parma e Cremonese in un filotto di match che segneranno la stagione della Viola, poi c'è l'Inter, a chiudere uno dei mesi più complicati di sempre per il club Toscano più titolato d'Italia.