A seguito della tanto attesa vittoria in campionato, finalmente arrivata contro l’Udinese domenica scorsa, si susseguono sempre di più le voci dell'arrivo di Fabio Paratici come nuovo dirigente della società gigliata, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il volto noto e direttore Ivan Zazzaroni:

Sappiamo Direttore che lei conosce molto bene Paratici, lo ha sentito in questi giorni?

“Si l’ho sentito più volte e credo che lui arriverà a Firenze non prima degli inizi di Gennaio perché dovrà risolvere alcune cose burocratiche con il Tottenham, comunque arriverà alla Fiorentina. Ho letto di alcuni hanno scritto che arriverà nei prossimi giorni, non è vero niente”.

Cosa si aspetta Paratici da questa nuova avventura professionale?

“Sa benissimo che ci sarà da fare un’impresa ma Fabio è uno dei più bravi in Europa se si parla di mercato. Lui aveva voglia di tornare a lavorare in Italia e questa è una grande opportunità che nasce dalla posizione di classifica della Fiorentina. Non sarebbe mai stato possibile avere Paratici a Firenze se la Fiorentina non fosse in questa situazione, in condizioni normali non sarebbe mai stato accettato”.

Paratici le ha detto quale sarà, nello specifico, il suo ruolo all’interno della Fiorentina?

“No sono sincero non abbiamo parlato di questo, comunque, Fabio è bravissimo come direttore sportivo ed a fare da filtro nello spogliatoio tra l’allenatore e la squadra, questo è il suo mestiere di certo non puoi chiedergli di fare il direttore generale. Per riassumere, lui solitamente fa il mercato e tutto quello che riguarda la direzione sportiva”.

Puoi confermarmi che i contatti con Paratici sono arrivati dalla attuale dirigenza viola?

“Ho letto molte cavolate scritte negli ultimi tempi, anche che Pradé avesse contattato Fabio, niente di vero, Paratici è stato contattato direttamente dalla Fiorentina nelle persone di Ferrari e Commisso e forse un aiuto ad andare verso questa soluzione è arrivato da Imborgia”.