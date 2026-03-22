Sampdoria, messaggio ricevuto: dopo la contestazione e sei partite di digiuno, i blucerchiati tornano a vincere con Martinelli tra i pali

Sembra aver funzionato, almeno nell'immediato, la pesante contestazione dei tifosi della Sampdoria verso società e giocatori: i blucerchiati sono infatti tornati a vincere dopo sei partite di digiuno, anche grazie a Martinelli.

Tornano i tre punti

Nelle ultime quattro partite, infatti, la Sampdoria - con il portiere della Fiorentina tra i pali - aveva raccolto solo due punti, avvicinandosi troppo pericolosamente alla zona retrocessione. Invece oggi, contro un Avellino a ridosso della zona play-off, i liguri sono tornati a sorridere grazie alle reti di Brunori e Palma, mettendo 4 punti fra sé e la retrocessione.

Senza grossi sussulti

Poche emozioni per Martinelli, chiamato all'intervento una sola volta, su Sounas, nel primo tempo: attento l'estremo difensore sul tiro dall'interno dell'area. Nulla ha invece potuto sul gol degli ospiti, quello di Biasci all'84° (già in vantaggio sul 2-0).