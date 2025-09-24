Caressa: “Fiorentina aperta in due dal Como, viola preoccupanti. Forse influisce l’arrivo in ritardo di Pioli?”

Il giornalista e noto telecronista di Sky Fabio Caressa ha inserito il difensore tedesco del Como Kempf nella propria top 11 della scorsa giornata di Serie A, e sul proprio canale YouTube ha analizzato il successo dei lariani in casa della Fiorentina.

‘Il Como ha dominato la Fiorentina, vittoria non arrivata per caso’

“Kempf ha segnato nell’ottima partita del Como a Firenze. Se lasci giocare così la squadra di Fabregas, ti apre in due. La vittoria non è arrivata per caso, il Como ha dominato la Fiorentina nel secondo tempo e ha fatto quello che voleva. È la seconda volta che vedo la Fiorentina in così netta difficoltà in questa stagione, forse anche la terza. Non so se abbia influito il fatto che Pioli sia arrivato un po’ tardi, ma la squadra è indietro di convinzione, non di condizione”.

‘Pioli deve fare delle scelte e dare sicurezza’

“Non credo che la difficile situazione della Fiorentina dipenda da ragioni tattiche, Pioli è bravo e troverà la quadra, però delle cose sono preoccupanti in questo momento per la Fiorentina, bisogna metterle a posto tutte e ora Pioli farà delle scelte. Serve dare sicurezza alla squadra trovando un undici fisso, titolare, e da lì costruire. Se si continua andare un po’ a destra e un po’ a sinistra si rischia di proseguire su una strada sbagliata”.