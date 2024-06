Velasquez: "Barak e Mandragora due professionisti esemplari. Palladino? Con Pradè farà bene"

A Radio Bruno Toscana ha parlato Julio Velazquez, ex allenatore di Antonin Barak: “Ho un bel ricordo di lui, è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore. Può fare ancora molto meglio di quanto ha dimostrato finora, e poi è duttile: io lo vedo sia come mezz'ala che come numero 10”.

“Mandragora piace a tutti gli allenatori”

Poi su Mandragora, altro calciatore che ha allenato, ha aggiunto: “L'ho conosciuto giovanissimo e già allora dava equilibrio alla squadra. E' uno di quei giocatori che piacciono agli allenatori, perché in allenamento dà sempre tutto”.

“Con Pradè, Palladino farà bene”

Infine su Palladino: “Penso che farà molto bene alla Fiorentina, anche grazie al lavoro di Pradè. Parliamo di un direttore sportivo con tanta esperienza, io di lui ho un ricordo super positivo e spero che la prossima possa essere un'ottima stagione per lui e per la Fiorentina”.