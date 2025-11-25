L’ex attaccante di Serie A Filippo Maniero ha parlato al canale YouTube Football Room, analizzando la situazione attuale della Fiorentina, ancora desolatamente ultima in classifica dopo 12 giornate di campionato.

‘Più si va avanti, più si fa dura’

“Le possibilità di salvezza della Fiorentina? Più si va avanti e più è difficile. Quando parti così è difficile poi tirarsi su, perchè non sono passate tre partite, ne sono passate dodici”.

’Se non si è abituati a stare in fondo…’

“Quando ti ritrovi in fondo alla classifica - prosegue - nel mischione, non è facile uscirne se non sei abituato, e la Fiorentina di sicuro non lo è. Negli ultimi campionati ai viola non è mai capitato di essere in quelle zone di classifica, se non hai l’abitudine a starci, tutto diventa più complicato. Spero per la società e i tifosi che non sia così, ma più va avanti il campionato, se non te ne tiri fuori al più presto, la situazione poi diventa sinceramente complessa”.