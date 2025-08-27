Il retroscena di Andrea Mancini: "Quando ero alla Fiorentina parlai di Kvaratskhelia a Pradè, ma non riuscimmo a prenderlo"

A La Gazzetta dello Sport, il figlio di Roberto Mancini, Andrea, oggi direttore sportivo alla Sampdoria ha parlato anche di un nome che fece quando lavorò nel team mercato della Fiorentina, nel suo primo incarico al fianco di Daniele Pradè.

‘Avevo visto Kvara, ma…’

"Gli parlai di Kvaratskhelia, lo avevo visto nel Rubin Kazan nel 2021. Non riuscimmo a prenderlo".

‘Il mio sogno sarebbe lavorare con mio padre allenatore’

Poi ha aggiunto: "Il mio sogno sarebbe fare il ds in un club con mio padre allenatore. Finalmente potrei cazziarlo io per una volta. Non so se accadrà, ma se ci riuscirò ci divertiremo insieme.Ci avevo già provato a maggio scorso, ma per tornare alla Samp non era il momento giusto".