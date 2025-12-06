Quel triste siparietto al momento del rigore della Fiorentina: in tre sul pallone per battere, serve Ranieri a calmare gli animi

Il punto più basso della stagione della Fiorentina non si misura solo coi punti in classifica: a molti tifosi viola sarà infatti saltato all'occhio la scena che si è consumata al momento del rigore assegnato alla Fiorentina, con tre figure a richiedere la paternità del calcio di rigore.

Il siparietto

Sul dischetto si presentano Mandragora, col pallone in mano, assieme a Kean e Fagioli. Tutti e tre intenzionati a calciare, col numero 8 viola più convinto di tutti tanto che sposta di peso Kean. A tal punto arrivano Fagioli e Ranieri a calmare l'attaccante della Fiorentina. In tutto questo Gudmundsson, autore di due gol su due rigori in questo campionato, si sarebbe tirato indietro dall'onere.

La spunta Rolly

Mandragora ha deciso di prendere in mano la situazione, trasformando poi il rigore che ha dato il vantaggio alla Fiorentina. Ma anche questa scenetta è un altro, lampante simbolo di un clima tutt'altro che disteso tra i giocatori.