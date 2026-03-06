Una corsa verso la salvezza che sa di beffa, finanziaria e non. Quanto divario con le concorrenti!

Che questa sia una stagione tra il maledetto e il disastro per la Fiorentina, questo ormai era palese da tempo. Una squadra costruita a suon di milioni che si trova a dover lottare per la salvezza con compagini che valgono anche meno della metà.

Quando i soldi non fanno le vittorie

La Fiorentina, come riporta La Nazione, ad oggi vale 247 milioni di euro. Tra Kean, De Gea, Fagioli e compagni, il valore della squadra viola è di poco superiore a una cifra molto importante, che stride notevolmente con le concorrenti per la salvezza.

Il valore delle concorrenti

La Cremonese, su cui la squadra viola dovrà probabilmente fare la corsa vale 75 milioni. C'è poi il Lecce che vale poco più di 92 milioni. Vale qualcosa in più il Genoa, che sta rientrando nella zona paludosa, con 134 milioni di valore della rosa. Più in basso in classifica, poi, il Verona che vale 90 milioni e il Pisa, che aveva provato la risalita investendo nel mercato e portando il valore della rosa a 111 milioni di euro.