Galli: "Fosse arrivato Conte potevamo lottare per lo scudetto. Con Vanoli l'obiettivo minimo è l'Europa"

L'ex portiere della Fiorentina e opinionista Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio della scelta di Vanoli per prendere il posto dell'esonerato Grosso sulla panchina viola.

Sulle scelte

“Fosse arrivato Conte, probabilmente potevamo anche lottare per lo scudetto. Arrivando Vanoli, mi auguro e spero si possa agganciare l’idea di tornare in Europa. Spero non in Conference, ma là davanti stanno galoppando. Anche la Lazio, senza soldi, ha costruito una bella squadra. Credo che l’obiettivo della Fiorentina sia quello di arrivare in Europa”.

Sul percorso

“Se sento parlare di punti salvezza, io smetto di guardare il pallone. Ora dobbiamo rimetterci in corsa, ma non per la salvezza. Grosso non è stato accolto con tanto entusiasmo, ma era lui a doverci convincere di non essere un ripiego. Pensavo potesse fare il percorso di un Montella o di un Italiano”.