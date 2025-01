Calvarese: "Rapuano ha perso totalmente il controllo di Lazio-Fiorentina nei minuti finali di gara. La manata di Pongracic su Romagnoli in area viola..."

Attraverso i suoi canali social, l'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese ha commentato la prestazione di Rapuano in Lazio-Fiorentina di ieri sera, con diverse proteste sul suo operato. Questo il suo commento:

"Rapuano non riesce a portare bene a casa un match difficile, troppe imprecisioni dal punto di vista tecnico e disciplinare. Nell'ultima parte di gara perde completamente il controllo con delle proteste in campo e fuori. Tutti e due gli allenamenti espulsi per aver contestato il suo operato. La Lazio oltre alla gestione contesta un fallo di Pongracic che colpisce con una manata Romagnoli, ma il VAR non poteva intervenire perché l'angolo non era stato battuto. Sarebbe potuto intervenire solo in caso di episodio da rosso, ma non è questo il caso".