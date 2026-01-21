L'ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola, intervenuto su Sportitalia ha parlato del divieto di trasferta inflitto fino alla fine della stagione alla tifoseria della Fiorentina e a quella della Roma. “Una punizione esemplare” è stato uno dei termini più ricorrenti in queste ore.

“Perché penalizzare la parte sana del tifo?”

“Sì, ma una punizione esemplare per punire chi? - ha detto De Paola - Per punire dieci, quindici, venti, duecento deficienti? Perché chi si ferma in autostrada e determina questi incidenti è solo un deficiente. Ma detto questo: perché devi penalizzare un padre di famiglia e un tifo sano?”.

“Interverrà la politica”

E poi ha aggiunto: “Ogni volta siamo a questo punto, la decisione clamorosa che rientra perché la politica interviene. E io sono sicuro che in questa vicenda interverrà anche la politica”.