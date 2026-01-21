De Paola: "I divieti ai tifosi di Fiorentina e Roma? Perché penalizzare la parte sana del tifo per colpa di duecento deficienti? La politica interverrà sulla vicenda"
L'ex direttore di Tuttosport, Paolo De Paola, intervenuto su Sportitalia ha parlato del divieto di trasferta inflitto fino alla fine della stagione alla tifoseria della Fiorentina e a quella della Roma. “Una punizione esemplare” è stato uno dei termini più ricorrenti in queste ore.
“Perché penalizzare la parte sana del tifo?”
“Sì, ma una punizione esemplare per punire chi? - ha detto De Paola - Per punire dieci, quindici, venti, duecento deficienti? Perché chi si ferma in autostrada e determina questi incidenti è solo un deficiente. Ma detto questo: perché devi penalizzare un padre di famiglia e un tifo sano?”.
“Interverrà la politica”
E poi ha aggiunto: “Ogni volta siamo a questo punto, la decisione clamorosa che rientra perché la politica interviene. E io sono sicuro che in questa vicenda interverrà anche la politica”.