Simpatico siparietto in conferenza stampa tra José Mourinho, allenatore del Benfica, e un giornalista in sala stampa, dopo che i suoi hanno battuto lo Sporting per 2-1 allo scadere. Una frase, quella di Mourinho, che mette all'erta anche… la Fiorentina.

La scenetta in conferenza stampa

Tra le tante domande fatte al carismatico tecnico lusitano, una è arrivata in merito alla sua permanenza sulla panchina del Benfica l'anno prossimo, alla quale Mourinho ha risposto di non poter dire di aver la certezza di restare al suo posto: “Tu sei certo di restare a lavorare per la tua TV l'anno prossimo?”, ha chiesto ironizzando al giornalista che gli ha prontamente risposto: “Sì, perché non mi cerca nessuno”. Scena che ha suscitato comprensibilmente ilarità, ma c'è di più?

Una remota possibilità?

Non troppo tempo fa era spuntata un'indiscrezione secondo la quale Paratici avrebbe sondato il terreno anche per portare lo Special One a Firenze, forte della sua conoscenza di Jorge Mendes, procuratore dell'allenatore. Chissà se quella di ieri sera in conferenza stampa sia stata solo una battuta, o se c'è davvero aria di addio a Lisbona: resterebbe da capire verso quale destinazione.