Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, alla vigilia dell’impegno contro il Rapid Vienna in Conference, è intervenuto in conferenza stampa: “Domani cambierò più del solito. Durante la prossima settimana abbiamo tre impegni molto ravvicinati, se lo faccio è perché lo trovo giusto. Domani cambierò, ma con la convinzione di mettere in campo una squadra pronta e preparata per fare la partita”.

“Sohm sta finalmente meglio. Domani gioca, ma non ho ancora deciso se…”

Su Sohm: “Sta meglio anche lui. Ha avuto un problema ma sta recuperando una buona condizione, credo sia pronto per giocare. Devo ancora decidere, però, se schierarlo domani dall’inizio o a partita in corso”.

“In porta gioca De Gea. Su Comuzzo e Fagioli…”

Gli ultimi dubbi: “Chi gioca in porta? De Gea. Comuzzo e Fagioli? Pietro adesso sta bene. Ha avuto un momento in cui era calato un po’ ma lo vedo meglio. Nicolò mi ha convinto a San Siro, l’ho visto bene contro il Milan e sta crescendo”.